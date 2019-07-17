Лавров сообщил, когда возобновятся полеты в Грузию

Москва рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в том числе - запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности жителей России.

"Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии", - отметил министр.

Лавров отметил, что отношения властей Грузии и оппозиции - внутреннее дело страны, Москва не собирается вмешиваться в этот процесс, сообщает "АиФ".

Между тем, в Грузии уже подсчитали, что страна могла бы потерять в случае введения Россией полного эмбарго около 4 млрд лари ($1,5 млрд).

Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Ущерб, в первую очередь, был бы причинен сфере туризма - $750 млн.

9 июля президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Однако президент заявил, что не стал бы предпринимать ничего, что осложняло бы отношения двух стран.

После этого в МИД РФ отметили, что авиасообщение между Россией и Грузией, которое было прекращено по решению Москвы, может быть восстановлено.