08 Августа 2020
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Общество В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Жительница Тюмени, получившая бытовую травму, стала фигуранткой уголовного дела

В Тюмени расследуется уголовное дело по факту ложного доноса.

В правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что в отношении сотрудника детского сада совершено преступление. Полицейские установили факт заведомо ложных сведений. Как выяснилось, в день обращения в дошкольное учреждение за сыном приехал местный житель, который заметил у сотрудницы, охраняющей объект, телесные травмы. Женщина решила придумать историю о грабеже. Она сообщила, что незнакомец похитил у нее сумку.

После этого мужчина решил сообщить о преступлении в правоохранительные органы. В отделе полиции злоумышленница продолжала утверждать, что ее ограбили. Однако проверка показала, что это не так. На самом деле женщина самостоятельно получила бытовую травму, но побоялась осуждений окружающих. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Жительница Тюмени, получившая бытовую травму, стала фигуранткой уголовного дела

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Теги: Тюмень, уголовное дело



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