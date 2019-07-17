Движение трамваев и автобусов ограничат в Екатеринбурге

Перекрёсток улиц Луначарского и Куйбышева в Екатеринбурге будет временно закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, в связи с проведением ремонта трамвайных путей движение ограничат в два этапа. Так, будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки "Киностудия" до остановки "Дом художника" в обоих направлениях.

Ограничение будет действовать с 23 часов 19 июля до 6 часов утра 22 июля. То же касается автобуса, идущего по маршруту № 1, и прочего автотранспорта. В маршруты движения трамваев будут внесены изменения, а автотранспорт направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.

Кроме того, с 23 часов 26 июля до 6 часов 29 июля будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 10 и 21, по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки "Дом художника" до конечной станции "ЦПКиО". Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта будет закрыто в те же сроки.