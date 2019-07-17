08 Августа 2020
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Наука и техника В России
пожар на ледоколе &quot;Виктор Черномырдин&quot; в Петербурге (2018) | Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

"Виктор Черномырдин" пойдёт на ледовые испытания в 2020 году

Российский дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", строительство которого продолжается на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи", отправят на ледовые испытания весной следующего года.

Как сообщил заместитель генерального директора "Росморпорта" Василий Стругов, в декабре судно будет передано заказчику заказчику — "Росморпорту". Испытания намечены на март-апрель в районе Карского моря.

Отмечается, что "Росморпорт" не будет выделять дополнительные средства на строительство ледокола, сообщает ТАСС.

Напомним, 27 сентября 2018 года строящийся дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" находился на территории АО "Адмиралтейские верфи". Во время работ в помещении котельного отделения случилось возгорание, которое переросло в пожар, охвативший площадь судна около 300 кв.м.

Ущерб превысил 1,5 млн руб.

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"Виктор Черномырдин" пойдёт на ледовые испытания в 2020 году

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Теги: ледокол, судно



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