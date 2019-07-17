СМИ: в России падают цены на сахар

В июне в России оптовые цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Как сообщает Союз сахаропроизводителей, в прошлом ноябре сахар стоил 37 руб. за кг, а в июне - 26,9 руб. В "Союзроссахаре" считают основной причиной этого снижения доминирующее над спросом предложение. На конец июня в России скопились рекордные запасы сахара — 2,7 млн т.

Тем временем, в рознице падение цен не настолько заметно: по данным Росстата, с января килограмм сахарного песка подешевел на 3,79 руб. и в июне стоил в среднем 43,19 руб. А по сравнению с прошлым июнем сахар подорожал на 4,6%, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, по итогам 2018 года наиболее подорожавшими в России продуктами стали пшено и капуста.

Согласно данным Росстата, в прошлом году цены на пшено и капусту увеличились на 73,6 и 72,8% соответственно, а это выше уровня инфляции в 17 раз. Увеличение цен на пшено можно объяснить сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью в России, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Замыкает тройку лидеров удорожания — газомоторное топливо, которое за год стало дороже на 30,8%. Сахар и яйца подорожали на 28,3 и 25,9% соответственно.

Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь.