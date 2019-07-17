Ущерб от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Ущерб экономике России из-за массовой гибели пчел может составить 1 трлн руб.

Как сообщил глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов, при уничтожении хотя бы 30% пчел убытки составят 0,5 трлн руб. "Если гибель, как сейчас, составляет 60%, то мы теряем триллион рублей", — отметил Маннапов.

По заявлению главы Союза пчеловодов Алтайского края Сергея Тастана, опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел. По его словам, для решения проблемы необходимо восстановить полномочия Россельхознадзора по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы просят прокуратуру проверить факты массовой гибели пчел и использования контрафактных химикатов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что данная тема поднималась в СМИ, так как во многих регионах страны были зафиксированы случаи массовой гибели пчел.

Отметим, такое происходило в Алтайском крае, Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.

Кроме того, известно, что в Башкортостане 50 жителей Стерлитамаксого района написали заявление в прокуратуру о массовой гибели пчел из-за действий сельхозпроизводителей.

Причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.