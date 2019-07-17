В Крыму отравились 34 ребенка

Из-за отравления в санатории Евпатории госпитализировали 34 ребенка.

Трое из них находятся в реанимации. Происшествие случилось в санатории "Лучистое". В настоящее время выясняется причина отравления. По данным начальника лагеря Рената Каюмова, всего за помощью к врачам обратились около 40 воспитанников лагеря, у всех отмечается рвота и диарея.

В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, администрации города.

Отмечается, что лагерь работает в прежнем режиме. Всего там отдыхают около 700 детей, сообщает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад в детском лагере "Юнга" под Владивостоком произошло массовой отравление детей. Пострадали 28 воспитанников. Следователи проводят проверку на предмет несоблюдения санитарно- эпидемиологический правил, повлёкших массовое отравление людей.

Прокуратура региона возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ.