В Крыму отравились 34 ребенка
Из-за отравления в санатории Евпатории госпитализировали 34 ребенка.
Трое из них находятся в реанимации. Происшествие случилось в санатории "Лучистое". В настоящее время выясняется причина отравления. По данным начальника лагеря Рената Каюмова, всего за помощью к врачам обратились около 40 воспитанников лагеря, у всех отмечается рвота и диарея.
В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, администрации города.
Отмечается, что лагерь работает в прежнем режиме. Всего там отдыхают около 700 детей, сообщает ТАСС.
Напомним, несколько дней назад в детском лагере "Юнга" под Владивостоком произошло массовой отравление детей. Пострадали 28 воспитанников. Следователи проводят проверку на предмет несоблюдения санитарно- эпидемиологический правил, повлёкших массовое отравление людей.
Прокуратура региона возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ.