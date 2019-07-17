08 Августа 2020
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Эксперты выяснили пути поставки предметов роскоши Ким Чен Ыну

Американские эксперты раскрыли один из путей поставки предметов роскоши северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Центр перспективных исследований в области обороны выяснил, как в страну привезли два бронированных Mercedes-Maybach S600 стоимостью около полумиллиона долларов каждый. Как предполагается, на одном из них Ким Чен Ын приехал на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в прошлом году.

Специалистам пришлось изучить таможенные данные, коносаменты и другие документы, находящиеся в открытом доступе. Как сообщается, дорогие автомобили были отправлены из нидерландского порта Роттердам 14 июня 2018 года в китайский Далянь, а затем - в японскую Осаку. После этого Mercedes оказались в южнокорейском Пусане. Затем след машин "размывается": их отправили дальше на судне DN5505, которое сообщило, что направляется в российский город Находка в Приморском крае.

Судно должно было приплыть на место в районе 5 октября, однако с 1 по 19 октября передатчик не передавал данные о местоположении. Когда устройство вновь заработало, DN5505 был уже на обратном пути в Пусан. Кроме того, 7 октября транспортные самолеты Ил-76 из Северной Кореи незапланированно выполнили рейс из Пхеньяна во Владивосток. Как считают эксперты, именно эти лайнеры и могла забрать Mercedes, сообщает Lenta.ru.

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Эксперты выяснили пути поставки предметов роскоши Ким Чен Ыну

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Теги: Ким Чен Ын, КНДР



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