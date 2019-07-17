Третью партию обитателей "китовой тюрьмы" выпустят на волю через две недели

Очередная, третья партия обитателей "китовой тюрьмы" из Приморского края будет выпущена в Хабаровском крае через две недели.

Как сообщил директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, количество выпускаемых животных определят в ближайшее время. По его словам, второй этап выпуска прошел удачно, в отличие от первого раза, когда специалистам помешал шторм, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 июля в Хабаровском крае выпустили на свободу еще трех косаток из "китовой тюрьмы". Животных выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского.

Сначала в транспортировочную клеть поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего выпустили в воду.

Косатки развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 м.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.