Названы слабые стороны ракетного комплекса С-400

В американской частной аналитической компании Stratfor сообщили, что российские зенитные ракетные системы С-400 эффективны только при соблюдении определенных условий.

Так, у систем есть несомненные преимущества, среди которых - возможность наносить удар по целям разных классов, а также большой радиус действия. Как считают в компании, комплексы могут быть уязвимы, если они применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны.

Кроме того, Stratfor сообщает о низкой эффективности С-400 против низколетящих ракет. В то же время аналитики отмечают, что ракетно-зенитные комплексы хорошо себя показывают в борьбе против крупных целей, близко расположенных друг к другу, если они являются частью интегрированных систем противовоздушной обороны. В качестве примеров стран, которые могут с большим успехом пользоваться всеми преимуществами С-400, аналитики называют РФ, КНР и Турцию, которая недавно заключила контракт на их поставку, сообщает ТАСС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.

Эрдоган отметил, что с помощью С-400 страна не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность. Президент Турции также сообщил, что направил в Россию сто специалистов для обучения работе на российских зенитно-ракетных комплексах, сообщает РИА "Новости".

Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Тем временем, американские сенаторы осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за опасное партнерство с Путиным" в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в сообщении на сайте комитета по международным делам.