В Якутии бывший полицейский, избивший уборщицу-филиппинку, получил условный срок

Экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России "Якутское" Александр Левадный получил срок за избиение уборщицы из Филиппин.

Бывший полицейский получил пять лет условно с испытательным сроком три года. Также он лишен специального звания и права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Супруга бывшего полицейского начальника Кристина Левадная получила четыре года условно.

В 2017 году гражданка Филиппин работала в клининговой компании "Чистый дом", которой владела Левадная. Иностранке пришлось уволиться из-за того, что ей не платили зарплату. Бывшая работодательница и ее муж - подполковник полиции - застали женщину на новом месте работы, после чего увезли в квартиру, избили и удерживали несколько дней. Иностранка сбежала через окно, сообщает "Интерфакс".