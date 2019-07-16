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Политика Москва
выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

Соболь, Митрохин, Троицкий и Соколов не будут участвовать в выборах депутатов Мосгордумы

Кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Сергей "Паук" Троицкий и "навальновская" ставленница Любовь Соболь не будут принимать участие в выборах, такое решение приняли в Мосгоризбиркоме.

У всех кандидатов выявили недостаточное количество достоверных подписей.

Ранее экс-юрист ФБК Виталий Серуканов отметил, что о подделке подписей избирателей Соболь задумывалась еще в далеком 2014 году. Однако тогда ей не хватило решимости. В этом же году, как показала история со "штабом рисовальщиков", у одиозного кандидата на руках оказалось не более трех тысяч "чистых" подписей. Для регистрации же требуется около пяти тысяч подписей.

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Соболь, Митрохин, Троицкий и Соколов не будут участвовать в выборах депутатов Мосгордумы

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Теги: Мосгордума, выборы, Любовь Соболь, отказ, кандидаты, поддельные подписи



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