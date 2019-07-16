08 Августа 2020
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Политика Москва
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Расследование ФАН: оппозиция в Москве организовала протесты по лекалу «цветных революций

Западные спонсоры «цветных революций» не оставляют надежд добиться успеха в своем поприще на территории Российской Федерации. На протяжении многих лет информационная война не прекращается, а ее целью является свержение власти в РФ. Однако из года в год «лекала кукловодов» не меняются. Те же самые приемы, используемые сегодня российской несистемной оппозицией, многие можно увидеть и в Грузии. О грязных методах либеральной тусовки рассказало Федеральное агентство новостей в новом расследовании.

Малочисленная агрессивная толпа в Тбилиси смогла организовать массовые беспорядки и в итоге добиться свержения власти. Поводом для протестов послужили вполне законные мероприятия внутри государства. Протестующие стали бросаться на полицию, провоцируя правоохранителей на ответную реакцию. Но силовики не поддались на провокацию, что в результате помогло избежать крови.

Сценарии, реализуемые либеральными оппозиционерами в России, схожи по структуре и мысли. Политтехнологии идентичны и обкатаны на российских соседях. Сегодня представителей либерального стана интересует пиар и внимание людей. Только при помощи «беснующейся толпы» можно запустить этот «механизм».

Если сравнивать каждый нюанс, становится понятно, что процессы в принципе одинаковы, но имеют разную эффективность. В Грузии также происходят организованные столкновения с полицией. Не получая реакции в ответ, провокаторы продолжают высказывать недовольство. В числе приоритета: массовые сборища, погромы и т.д. Цивилизованный диалог не приветствуется в принципе. Все это было продемонстрировано в Москве несистемной оппозицией 14 июля. Члены ОПГ Навального – Жданов, Яшин, Соболь, Янкаускас – организовали незаконный митинг в Новопушкинском сквере

Главный «продукт» массовых протестов и восстаний для оппозиционеров – фотографии и свидетельства «репрессий». Сначала провокаторы попадают в полицию, после информация расходится по социальным сетям и зарубежным СМИ. Таким образом раздувается истерика, дискредитируется легитимная власть и строй.

Осознавая данные факты, необходимо принять, что либеральные оппозиционеры, становясь кандидатами на ответственные посты, не преследуют цели работать на них ради государства и народа. Коррупционеры, воры и лжецы не способны быть достойными лидерами и управленцами. Этот урок давно пора выучить всем без исключений.

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Расследование ФАН: оппозиция в Москве организовала протесты по лекалу «цветных революций

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Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, митинги оппозиции



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