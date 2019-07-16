08 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

В Москве суд арестовал участников несанкционированной забастовки возле столичной мэрии и Мосгоризбиркома

В Москве Мещанский суд арестовал участников несанкционированной акции протеста возле мэрии столицы и Мосгоризбиркома, пишет ОВД-Инфо.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 14 июля несколько тысяч человек - сторонников оппозиционера Алексея Навального - пришли сначала к зданию мэрии Москвы, а потом двинулись в сторону Мосгоризбиркома. Люди выступали за допуск на выборы независимых кандидатов от оппозиции.

Двух участников акции суд арестовал на трое суток за то, что они в толпе в самый разгар протеста зажгли дымовые шашки.

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В Москве суд арестовал участников несанкционированной забастовки возле столичной мэрии и Мосгоризбиркома

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Теги: Алексей Навальный, мэрия, акция, выборы, Москва, Сергей Собянин, полиция



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