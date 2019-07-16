08 Августа 2020
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Силуанов назвал причину распада СССР

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов назвал причину развала Советского Союза, пишет "Московский комсомолец".

Силуанов считает, что СССР распался из-за неверной финансовой политики в перестроечную эпоху.

Он добавил, что есть пример Китая, который живет в условиях торговых санкций, и Советский Союз.

"Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования", - отметил Силуанов.

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Силуанов назвал причину распада СССР

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Теги: Антон Силуанов, СССР, распад, финансовая политика, перестройка



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