Силуанов назвал причину распада СССР

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов назвал причину развала Советского Союза, пишет "Московский комсомолец".

Силуанов считает, что СССР распался из-за неверной финансовой политики в перестроечную эпоху.

Он добавил, что есть пример Китая, который живет в условиях торговых санкций, и Советский Союз.



"Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования", - отметил Силуанов.