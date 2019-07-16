07 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
парк, детская площадка, вандализм (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане в парке Победы, где идет ремонт, вандалы разрушили детскую площадку

На детской площадке в курганском парке Победы побывали вандалы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас в парке полным ходом идет ремонт и практически все входы и выходы закрыты - где досками, где рабицей, где подручными ограждениями. Однако неизвестные злоумышленники решили "потусоваться" на детской площадке, которая находится ближе к выходу в сторону улицы Зорге.

Вандалы испортили скамейку, сломав на ней доски. Причем видно, что "старался" кто-то сильный - массивные деревянные сидушки не так просто оторвать от основания.

Однако на этом неизвестные не остановились - они пытались сломать круглый козырек, под которым малыши, играя в песочнице, могли спрятаться от палящего солнца. С одной стороны они погнули винт, но конструкция не поддалась.

парк, детская площадка, вандализм(2019)|Фото:Накануне.RU

На двух углах детской песочницы были установлены деревянные столбики, а сверху к столбикам были прикручены круглые деревянные диски - на них дети ставили машинки, сидели и использовали в качестве импровизированного столика. Один из двух элементов оказался вырван, да так, что теперь, играя, любой ребенок может легко пораниться о необтесанные края деревянного бруска.

парк, детская площадка, вандализм(2019)|Фото:Накануне.RU

В заключение вандалы взяли оторванный брусок и поставили его на столик в игрушечный деревянный домик на площадке. К бруску они прислонили несколько плиток, которые строители приготовили для того, чтобы мостить ими тротуары в парке - получилась импровизированная башня, которая в любой момент может обрушиться на играющих детей - каждая плитка весит примерно 3-4 кг.

Стоит отметить, что эту детскую площадку в парке установили работники прокуратуры Курганской области на личные средства. Теперь надзорному ведомству сам Бог велел выяснить личности вандалов и призвать их к ответу.

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В Кургане в парке Победы, где идет ремонт, вандалы разрушили детскую площадку

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Теги: парк Победы, Курган, ремонт, детская площадка, вандалы, скамейка, песочница



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 09:24 Мск После нападения вандалов на детскую площадку в Парке Победу полиция Кургана начала проверку
Ранее 18.07.2019 12:42 Мск После налета вандалов на детскую площадку в курганском парке Победы установят камеры видеонаблюдения

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