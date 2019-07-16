Холманских объявился и оценил уральские события: "При мне такого не было!"

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
холманских игорь рюрикович полномочный представитель президента рф в урфо (2017) | Фото: Накануне.RU

Холманских объявился и оценил уральские события: "При мне такого не было!"

Бывший полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских спустя более чем год молчания неожиданно появился в эфире радио "КП Урал" и дал оценку происходящим на Урале событиям. В частности он высказался о протестах в сквере у Театра драмы и об аресте помощника нынешнего полпреда Николая Цуканова.

"Я больше года в Екатеринбурге не нахожусь, - сказал Игорь Холманских. - И понятно, что сама эта история о том, что люди вышли на митинги - это некрасиво. Это некрасиво, что органы власти допустили такое. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять, почему, как и зачем".

митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Говоря об аресте помощника нынешнего полпреда Александра Воробьева, Холманских заявил: "Я конспирологические выводы делать не хочу. Не только при мне такого не было, но и до меня, да и, надеюсь, дальше не будет. Есть компетентные органы, они разберутся, что и как произошло. Стоит ли Николаю Цуканову уйти? Я считаю некорректным это комментировать".

Александр Воробьев(2019)|Фото: telegram.org/mash

Отметим, что Холманских стал полпредом на Урале в 2012 году на фоне болотных протестов. Он получил известность, когда, будучи сотрудником УВЗ, пообещал "приехать с мужиками" в столицу и разобраться с митингующими. 26 июня 2018 года уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, 3 июля 2018 года выведен из состава Совета безопасности Российской Федерации. 9 июля 2018 избран председателем совета директоров "Уралвагонзавода". С тех пор с интервью не выступал.

Добавим, что сегодня ситуацию в полпредстве комментировал другой бывший президентский наместник в УрФО, а ныне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом он предпочел дать личностную характеристику Цуканову. "С Николаем Николаевичем [Цукановым] у меня сложились простые, нормальные, деловые отношения, он тоже прошёл муниципальную школу управления. У меня по отношению к нему есть только слова благодарности", - ответил Куйвашев на вопрос журналистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Холманских объявился и оценил уральские события: "При мне такого не было!"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Холманских, Николай Цуканов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2019 12:39 Мск Бывший полпред Холманских ностальгирует или хочет напомнить о себе Уралвагонзаводу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров