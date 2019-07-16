Холманских объявился и оценил уральские события: "При мне такого не было!"

Бывший полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских спустя более чем год молчания неожиданно появился в эфире радио "КП Урал" и дал оценку происходящим на Урале событиям. В частности он высказался о протестах в сквере у Театра драмы и об аресте помощника нынешнего полпреда Николая Цуканова.

"Я больше года в Екатеринбурге не нахожусь, - сказал Игорь Холманских. - И понятно, что сама эта история о том, что люди вышли на митинги - это некрасиво. Это некрасиво, что органы власти допустили такое. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять, почему, как и зачем".

Говоря об аресте помощника нынешнего полпреда Александра Воробьева, Холманских заявил: "Я конспирологические выводы делать не хочу. Не только при мне такого не было, но и до меня, да и, надеюсь, дальше не будет. Есть компетентные органы, они разберутся, что и как произошло. Стоит ли Николаю Цуканову уйти? Я считаю некорректным это комментировать".

Отметим, что Холманских стал полпредом на Урале в 2012 году на фоне болотных протестов. Он получил известность, когда, будучи сотрудником УВЗ, пообещал "приехать с мужиками" в столицу и разобраться с митингующими. 26 июня 2018 года уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, 3 июля 2018 года выведен из состава Совета безопасности Российской Федерации. 9 июля 2018 избран председателем совета директоров "Уралвагонзавода". С тех пор с интервью не выступал.

Добавим, что сегодня ситуацию в полпредстве комментировал другой бывший президентский наместник в УрФО, а ныне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом он предпочел дать личностную характеристику Цуканову. "С Николаем Николаевичем [Цукановым] у меня сложились простые, нормальные, деловые отношения, он тоже прошёл муниципальную школу управления. У меня по отношению к нему есть только слова благодарности", - ответил Куйвашев на вопрос журналистов.