07 Августа 2020
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Общество За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

А что же Крым? Турецкие отели снизили цены для туристов

Турецкие отели все чаще предлагают скидки. 

Как сообщает АТОР, средняя загрузка гостиниц в регионе Гёйнюк сейчас составляет от 70 до 90%. Чтобы повысить загрузку, некоторые отели уже снизили цены и начали продавать комнаты по 55–70 евро за сутки.

На турецком направлении стало заметно больше спецпредложений (СПО) от отелей на июль и август. Дисконт достигает 10-15%. Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. На российском рынке все больше бронирований last minute.

Напомним, как сообщалось ранее, минимальная стоимость отдыха в Крыму на неделю на двоих человек, включая перелет и проживание, в июне-июле обойдутся в 30 тыс. руб. В Ростуризме отметили, что российский полуостров становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Что касается второй половины лета, с 1 августа недельный тур в Крым от туроператора "Библио-Глобус" будет стоить 30 тыс. руб. на одного человека. В эту стоимость включен перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховка, завтраки и ужины. На эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тыс. руб., в Черногорию - 38 тыс. руб., Болгарию - 39 тыс. руб, а в Испанию - 54 тыс. руб., отметили в Ростуризме.

 

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А что же Крым? Турецкие отели снизили цены для туристов

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Теги: отдых в турции, отдых в крыму, отели турция, атор



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