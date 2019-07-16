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Происшествия Приволжский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Башкирии водителя автобуса поместили под стражу за аварию, унесшую жизни шести человек

В Башкирии 32-летний водитель автобуса заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении ДТП, в котором погибли шесть человек.

Напомним, авария случилась 14 июля в Архангельском районе Башкирии на 61 км трассы Уфа - Инзер - Белорецк. Опрокинулся автобус, в котором находились 39 пассажиров. Транспортное средство ехало из Миндигулово в Набережные Челны. Шесть человек погибли, 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз привлекался за нарушение ПДД.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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В Башкирии водителя автобуса поместили под стражу за аварию, унесшую жизни шести человек

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Теги: автобус, дтп



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