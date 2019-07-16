07 Августа 2020
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Экономика В России
промышленное производство, промпроизводство, рабочий, завод, сварщик, Уралвагонзавод, искры (2019) | Фото: Накануне.RU

Росстат отчитался о фантастическом росте промпроизводства в стране

Росстат сообщил о скачке промпроизводства в стране. По данным ведомства, показатель ускорился в три с лишним раза по сравнению с динамикой предыдущего месяца.

Промышленное производство в РФ в июне 2019 г. выросло на 3,3% к тому же месяцу 2018 г. после повышения на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе.

При этом за первое полугодие 2019 г. промышленность выросла на 2,6% в годовом выражении.

"Статистика показала фантастический для текущей стагнации рост: в июне 3,3% год к году и в первом полугодии 2,6% год к году, - комментирует известный экономист, профессор Никита Кричевский в телеграм-канале "Антискрепа". - Наибольшие темпы роста показали производство бульдозеров (170,6%), автобусов не более 5 т (169,9%), компьютеров (142,5%), электродвигателей (141,2%), сумок и чемоданов (140,4%). При этом, практически все продукты питания показали отрицательную динамику.

Вопрос: куда девается весь прирост и почему страна его не ощущает, если добыча нефти снижается, грузоперевозки тоже, а производство электро- и тепловой энергии не востребовано по причине весны-лета?"

Напомним, в последнее время Росстат сотрясают скандалы в связи с подчиненностью ведомства Министерству экономического развития и изменениями методик подсчета статистических данных.

Росстат(2017)|Фото: sobitiy.ru

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Росстат отчитался о фантастическом росте промпроизводства в стране

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Теги: Росстат, промышленное производство, Никита Кричевский



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