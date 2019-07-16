07 Августа 2020
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зерно, комбайн (2016) | Фото: grainboard.ru

Бюрократические проволочки подрывают конкурентоспособность российского зерна

Объем экспортируемого из России зерна за прошедший сезон составит 46 млн т. Этот показатель ниже, чем в прошлом году. Причин тому несколько: высокие внутренние расценки, невозможность предоставить конкурентоспособные цены из-за экспортного паритета, низкие темпы отгрузок, большое количество закормов в Краснодарском крае.

"Чиновники обеспокоены тем, что произойдет перевоз зерна, но этого не случится, даже если мы продадим все зерно с юга. Все равно другие области покроют все внутренние потребности", - рассказал на пресс-конференции глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его словам, негативно на экспорт влияют некие "неформальные ограничения": фитосанитарные сертификаты выдаются с задержкой до семи дней, хотя раньше этот вопрос решался за сутки. Поставщику приходится платить за каждый день простоя судов или вагонов, что отражается в конечном итоге на закупочной цене.

"Сейчас в среднем финансовые затраты 3-4 доллара с тонны в сутки, были случаи, когда и до 10 долларов доходило. Это приводит к потере конкурентоспособности, потому что поставщик переплачивает из своего кармана. Конечно, это не единственная причина снижения экспорта, но она может серьезно ослабить конкурентоспособность российского зерна на внешних рынках", - рассказал Аркадий Злочевский.

На фоне снижения внешних цен, валовые цены снизились, пшеница сейчас продается по 94 доллара за тонну, хотя месяцем ранее она стоила около 204-205 долларов.

Пшеница третьего класса стоит в центральных районах чуть ниже 12 тыс. руб. за тонну, на юге цены приближаются к 11 тыс. и продолжают снижаться. В Сибири цены самые низкие - 10 тыс. 700 за тонну.

Одна из причин низкого показателя экспортируемого зерна заключается в том, что Россия проиграла тендер поставок в Египет, который является одним из основных покупателей. В пятерку стран-импортеров входят: Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. По словам Злочевского, некоторые трудности появились при поставке зерна во Вьетнам и Иран.

Также глава союза заявил, что рекордного количества урожая в этом году не будет, однако новый прогноз составляет 128 млн т. Это второй по объему урожай после 135,5 млн т в 2017 г. Сбор пшеницы оценивается в 78 млн т. Сегодня намолочено 33 млн т зерна, но причина в ранней уборке. Низкая урожайность связана с засушливой погодой в Поволжье, центре и на юге страны. При этом жара положительно повлияла на качество пшеницы.

зерно(2016)|Фото: 1prime.ru

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Бюрократические проволочки подрывают конкурентоспособность российского зерна

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Теги: зерно, Аркадий Злочевский



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