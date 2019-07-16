07 Августа 2020
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Общество В России
абрамович роман аркадьевич (2005) | Фото: Reuters

Абрамович профинансировал первые картины: про любовь к американке, про то, как сбежать из деревни в Европу, и экранизацию "Общаги-на-Крови"

Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", который учредил олигарх Роман Абрамович, определил первые проекты для финансовой поддержки - это будут три режиссерских дебюта, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Первый фильм "Китобой" под продюссерством Алексея Учителя и Киры Саксаганской о 15-летнем чукотском мальчике, который влюбляется в американку из эротического чата. Второй лентой, в которую вложится Абрамович, стала "Молоко птицы" о 16-летнем подростке из Приднестровья - герой за пять дней до Пасхи решает сбежать из своей деревни в Европу. И третьим фильмом станет экранизация романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".

"Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей", − говорит председатель совета фонда, сценарист и режиссер Павел Чухрай. Его слова приводят в пресс-релизе "Кинопрайма".

Напомним, что Роман Абрамович, лишенный британской визы из-за того, что не смог доказать "чистоту" происхождения своего капитала, был вынужден получить гражданство в Израиле, в это же время он учредил "Кинопрайм" и взял исполнительным директором Антона Малышева, которого "попросили" с места главы "Фонда кино", подвергнув критике за то, что он "разбазаривает" казенные деньги государства на фильмы, которые критикуют то же самое государство, этим кадровым решением власти поставили "Фонд кино" под больший контроль Министерства культуры. С Романом Абрамовичем у Малышева вряд ли возникнут подобные споры. Своим мнением о возможном качестве финансируемых Абрамовичем фильмов ранее поделился с Накануне.RU кинокритик, публицист, главный редактор портала "На линии" Виктор Мараховский: "Нет никаких сомнений в том, что количество претендентов на финансирование от Романа Аркадьевича "удивит" нас своей предсказуемостью, а фильмы, безусловно, поразят нас гигантской палитрой новых изображений того, "как страшно жить". Мне, например, было ясно уже из того, кто вошел в экспертный совет, что деньги пойдут на заведомо провальное кино, но эксперты будут объяснять, как лучше снимать такое кино. У всего этого есть один хороший аспект - широкая публика так ничего и не узнает о том, куда ушли миллиарды Романа Аркадьевича, если это не позитивная, то не такая уж и плохая новость".

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Абрамович профинансировал первые картины: про любовь к американке, про то, как сбежать из деревни в Европу, и экранизацию "Общаги-на-Крови"

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Теги: кинопрайм, абрамович, артхаус. кино



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