В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух человек

В Кунашаке сын местного депутата Ильфата Имангулова насмерть сбил двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Кунашакского района, авария произошла во второй половине дня 15 июля.

Очевидцы аварии в социальных сетях пишут, что 21-летний молодой человек был трезв, не пытался скрыться с места аварии. По его словам, он пытался объехать собаку, выбежавшую на дорогу, свернул, машину занесло и он наехал на мужчину и женщину.

В полиции Кунашакского района отмечают, что молодой человек превысил допустимую скорость автомобиля в несколько раз. Если бы он ехал медленнее, то смертельной аварии удалось бы избежать.

Также сообщается, что за нарушения правил дорожного движения за три года сын депутата привлекался к административной ответственности 50 раз.

Возбуждено уголовное дело.