В Кургане будут судить мужчину, который напал на отделение полиции, жалуясь на слежку ФСБ

В Кургане отправлен на принудительное лечение мужчина, который в апреле этого года напал на первое отделение городской полиции.

Мужчина пришел в дежурную часть и сообщил, что за ним следят сотрудники ФСБ, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Дежурный полицейский открыл окно для переговоров, в этот момент нападавший достал нож и попытался ранить сотрудника. После этого он заблокировал входные двери в помещение полиции и стал угрожать каждому, кто пытался зайти внутрь.

Мужчину смогли задержать сотрудники ОМОН, которые прибыли в отдел.

"У гражданина установлено психическое заболевание, исключающее вменяемость, в связи с чем он представляет угрозу не только для других, но и для себя", - отметили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительного лечения.