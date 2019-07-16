07 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
гидросамолет, озеро Тургояк, (2019) | Фото: минэкологии Челябинской области

На Южном Урале неизвестный самолет сел на озеро Тургояк

В Челябинской области организована проверка по факту посадки самолета на озеро Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Инцидент произошел 13 июля. В 15:45 в районе юго-восточного берега озера был обнаружен двухмоторный гидросамолет, севший на акваторию памятника природы.

На самолете не было регистрационного номера, а пилот в грубой форме отказался предъявить документы, поэтому установить личность нарушителя не удалось.

"Он направился к самолету и в спешке покинул памятник природы", - добавили в ведомстве.

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На Южном Урале неизвестный самолет сел на озеро Тургояк

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Теги: озеро Тургояк, самолет, проверка,



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