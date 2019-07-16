07 Августа 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске в рамках озеленения города высадили 25 ландшафтных групп

В Нижневартовске в рамках озеленения посадили 25 живых изгородей – таково новое ландшафтное оформление городского пространства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На пресс-конференции начальник управления по природопользованию и экологии администрации Владимир Кайгородов рассказал, что в городе продолжается кампания по озеленению. За весну и половину лета власти вместе с жителями, предприятиями и общественными организациями высадили примерно 6 тыс. растений. В мэрии планируют до конца года высадить ещё 3,5 тыс. растений.

Совместными усилиями преобразили набережную, улицу Маршала Жукова (450 саженцев рябины, черемухи, калины), Рябиновый бульвар и другие места. Так, на берегу Оби в районе улицы Пикмана нефтяники высадили 100 саженцев сирени, еще 50 деревьев высадили представители одной из политических партий города, участие в акциях по озеленению набережной приняли представители прокуратуры РФ. Особое внимание уделяется зонам общественного отдыха.

"По поручению главы города Василия Тихонова привели в порядок территорию Комсомольского бульвара. Убрали погибшие растения, какие-то пересадили. Там высажено 8 ландшафтных групп. Все планы по озеленению мы сопоставляем с планами коммунальных служб. Благодаря этому удалось сохранить все высаженные ранее деревья", - сказал Кайгородов.

По воле Тихонова подход к озеленению кардинально поменялся: стало меньше так называемой рядовой высадки насаждений, больше – ландшафтных групп. В этом году их появилось 25. К примеру, живую изгородь высадили на улицах Маршала Жукова, 60 лет Октября. 160 саженцев украсили улицу Нововартовскую накануне. Осенью в городе пройдут акции по озеленению Рябинового бульвара, микрорайонов города, а также будет реализован проект "Семейное дерево". В прошлом году вартовчане проявили большой интерес к нему.

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В Нижневартовске в рамках озеленения города высадили 25 ландшафтных групп

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Теги: ландшафтная группа, озеленение, Василий Тихонов



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