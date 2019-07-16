Куйвашев о храме святой Екатерины: нужна визуализация проектов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию со строительством в Екатеринбурге храма святой Екатерины. По его словам, нужна визуализация проектов.

На сегодняшней пресс-конференции глава региона заявил, что готов и дальше вести переговоры с инвесторами, напомнив, что работа по отбору участка идет на уровне рабочей группы гордумы, где рассматриваются три варианта.

"Как только эти концептуальные проекты визуализируют, можно говорить о конкретике, - отметил Куйвашев. - Успеем ли построить к 300-летию Екатеринбурга, пока непонятно. Нужно смотреть проекты по каждому участку. Осенью, после того, как горожане выскажут свою позицию, можно будет говорить о сроках. А инвесторы свою идею намерены реализовать, и мы ее поддерживаем".

Напомним, недавно избирком Екатеринбурга еще раз подтвердил, что никакого референдума о строительстве храма не будет.