Экспорт российского зерна снизился из-за проигранного египетского тендера

Объем экспортируемого зерна за прошедший сезон составил 46 млн т. Это почти вполовину меньше, чем удалось продать в 2018 г. Об этом заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы проиграли тендеры по экспорту в Египет. В Ирак нет поставок свыше трёх лет, в этом роль сыграл Россельхознадзор", - рассказал Аркадий Злочевский журналистам.

На количество урожая повлияли засуха в Поволжье, на Ставрополье, в ряде районов Ростовской области и Краснодарского края.

По словам Аркадия Злочевский, ранее прогнозируемого рекордного сбора ожидать не приходится. Он составит в конце уборки 128 млн т. Урожай станет вторым по объему после 135,5 млн т в 2017 г. Сбор пшеницы оценивается специалистами в 78 млн т вместо 82 млн т.