Россияне рассказали, на что собираются жить после выхода на пенсию

Стало известно, какие инструменты в качестве дополнительного источника доходов на пенсии рассматривают россияне.

Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Чуть более трети россиян (34%) заявляют, что им неизвестно о каких-либо источниках дополнительного дохода после выхода на пенсию.

Свыше половины (58%) респондентов так или иначе знакомы с различными вариантами инвестиций. 23% опрошенных после выхода на пенсию планируют получать дополнительный доход от вкладов и депозитов.

Чуть меньшее количество респондентов – 21% - собираются копить на безбедное существование самостоятельно. Вкладываться в недвижимость хотят 18%.

Ранее опрос показал, что более 40% россиян полагают, что без сбережений им не удастся обеспечить комфортную жизнь на пенсии, так как выплаты составят от 15 до 30 тыс. рублей.

Также сообщалось, что россияне считают справедливой пенсию в два раза больше нынешней.