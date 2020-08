Трамп пошел по стопам Волочковой: "Если вам не нравится здесь – можете уезжать!"

Ранее Трамп высказался по поводу женщин-конгрессменов, имеющих иностранные корни – он посоветовал им "ехать обратно и помочь своим странам". Его словам были расценены как расизм.

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!