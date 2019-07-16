07 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Трамп пошел по стопам Волочковой: "Если вам не нравится здесь – можете уезжать!"

Американский президент, кажется, снова хапнет общественной критики за свои высказывания в Twitter. Дональд Трамп написал в своем микроблоге: "Наша страна свободна, прекрасна и очень успешна. Если вы ненавидите нашу страну, или если вам не нравится здесь, вы можете уезжать!".

Ранее Трамп высказался по поводу женщин-конгрессменов, имеющих иностранные корни – он посоветовал им "ехать обратно и помочь своим странам". Его словам были расценены как расизм.

Ну а в России пользователи вспомнили похожее высказывание танцовщицы Анастасии Волочковой. Та, правда, возмущалась теми, кто критикует не страну, а президента Путина. По мнению артистки, таким критикам стоит покинуть Россию, раз им здесь что-то не нравится.

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Трамп пошел по стопам Волочковой: "Если вам не нравится здесь – можете уезжать!"

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Теги: дональд трамп, критика, анастасия волочкова



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