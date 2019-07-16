Трамп пошел по стопам Волочковой: "Если вам не нравится здесь – можете уезжать!"

Американский президент, кажется, снова хапнет общественной критики за свои высказывания в Twitter. Дональд Трамп написал в своем микроблоге: "Наша страна свободна, прекрасна и очень успешна. Если вы ненавидите нашу страну, или если вам не нравится здесь, вы можете уезжать!".

Ранее Трамп высказался по поводу женщин-конгрессменов, имеющих иностранные корни – он посоветовал им "ехать обратно и помочь своим странам". Его словам были расценены как расизм.

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2019 г.

Ну а в России пользователи вспомнили похожее высказывание танцовщицы Анастасии Волочковой. Та, правда, возмущалась теми, кто критикует не страну, а президента Путина. По мнению артистки, таким критикам стоит покинуть Россию, раз им здесь что-то не нравится.