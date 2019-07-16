Куйвашев рассказал об отношениях с Цукановым на фоне "шпионского скандала"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своем отношении к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который оказался в центре "шпионского" скандала - двое его соратников попали в поле зрения спецслужб в связи с подозрениями в госизмене, один, предположительно, в пользу Польши, другой - Литвы.

"С Николаем Николаевичем [Цукановым] у меня сложились простые, нормальные, деловые отношения, он тоже прошёл муниципальную школу управления. У меня по отношению к нему есть только слова благодарности", - ответил Куйвашев на вопрос журналистов.

Отметим, что сам полпред работает в штатном режиме. Завтра, например, он проведет церемонию вручения государственных наград.