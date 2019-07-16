В Челябинске рядом с Кировкой появилась несанкционированная свалка

В Челябинске организации уклоняются от заключения контрактов на вывоз мусора. Регоператор по обращению с ТКО намерен обратиться в прокуратуру для применения к нарушителям надзорных мер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в центре Челябинска рядом с книжными развалами на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса снова появилась несанкционированная свалка. Установлено, что практически у всех организаций, которые находятся рядом с этой свалкой, нет договоров на вывоз ТКО.

Регоператорам было выдано 55 уведомлений о необходимости устранить нарушение законодательства, но за десять дней лишь единицы решили заключить договор. Теперь к нарушителям могут быть применены надзорные меры.