"Можно немного потерпеть". В курганском микрорайоне после закрытия поликлиники детей распределили в медучреждение соседнего поселка

В Кургане родители маленьких пациентов бьют тревогу - до конца октября на ремонт закрыли детскую поликлинику в микрорайоне Рябково. Взрослые не довольны тем, что детей придется возить дальше, чем обычно, и тратить на дорогу больше времени.

Как рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, никаких поводов для волнений нет.

"Дети будут распределены в поликлинику в Заозерном микрорайоне. Учреждение будет работать в три смены", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее родители на протяжении года в социальных сетях выкладывали возмущенные посты о том, что поликлинике в Рябково необходим ремонт, однако сейчас, когда долгожданный ремонт начали, стали бунтовать.

"В этом Заозерном постоянные пробки. Мы будем по часу там стоять только чтобы доехать. Да сколько там еще стоять в очереди к педиатру. Говорят вон, что в три смены медики будут пахать, а на деле опять получится мучение для нас и для ребятишек", - пишет в соцсетях жительница Рябково Наталья.

Другая пользователь соцсетей Марина отметила, что ничего ужасного не произошло.

"Можно ради ремонта немного потерпеть. До октября повозим дочку в Заозерный. Зато потом будем в обновленное здание ходить. Ремонт нужен был уже много лет, не наводите панику", - написала женщина.