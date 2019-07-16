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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Качели травма Ноябрьск (2019) | Фото: vk.com/milostinsk?_smt=profile%3A2

Прокуратура взялась проверить, соответствует ли ГОСТу детская площадка в Ноябрьске, где девочка сломала руки

Прокуратура проверит обстоятельства, при которых в Ноябрьске пострадала качавшаяся на качелях девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, на коротком видео, появившемся в сети 15 июля, изображена качавшаяся 1 июля на качелях девочка. Сильно раскачавшись, пострадавшая упала и пролетела несколько метров. Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей. Сейчас она восстанавливается дома.

Проверку начали сотрудники прокуратуры. Ранее об этом ничего известно не было, потому что врачи не сообщили о травмах в полицию. Также предстоит выяснить, соответствует ли площадка ГОСТу.

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Прокуратура взялась проверить, соответствует ли ГОСТу детская площадка в Ноябрьске, где девочка сломала руки

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Теги: качели, травма, плечи



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Ранее 16.07.2019 14:16 Мск В Ноябрьске девочка, качаясь на качелях, переломала руки

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