Прокуратура взялась проверить, соответствует ли ГОСТу детская площадка в Ноябрьске, где девочка сломала руки

Прокуратура проверит обстоятельства, при которых в Ноябрьске пострадала качавшаяся на качелях девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, на коротком видео, появившемся в сети 15 июля, изображена качавшаяся 1 июля на качелях девочка. Сильно раскачавшись, пострадавшая упала и пролетела несколько метров. Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей. Сейчас она восстанавливается дома.

Проверку начали сотрудники прокуратуры. Ранее об этом ничего известно не было, потому что врачи не сообщили о травмах в полицию. Также предстоит выяснить, соответствует ли площадка ГОСТу.