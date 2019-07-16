"Это табачная мафия!" Госдума возвращает помещения для курения в аэропорты

Нешуточный спор на пленарном заседании Госдумы разгорелся вокруг поправок в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В течение двух лет их автор - депутат Сергей Боярский пытался повернуть вспять антитабачную кампанию и вернуть помещения для курения в аэропорты. Дважды профильный комитет выносил отрицательное заключение и отправлял проект на доработку, но сегодня проект успешно прошел первое чтение. Пока один депутаты обвиняли инициатора в отстаивании интересов табачного лобби, другие предложили пойти еще дальше и разрешить курение на вокзалах и в других общественных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки разрешают курить сигареты в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в "стерильных" аэропортах в зонах. Запрет курения на территории и в помещениях аэропортов был частью антитабачной кампании, апогеем которой станет полный запрет продажи сигарет с 2050 г., он действует с 2013 г. Однако пассажиры все равно курят, заявил Боярский на заседании, только используют для этого туалеты. Депутат предложил вернуть кабинки для курения, аэропорты смогут устанавливать их в добровольном порядке. По словам парламентария, все крупные хабы поддерживают инициативу и готовы включить обустройство мест для курения в планы реконструкции.

"Самый популярный аргумент - это повлияет на продолжительность жизни. В Финляндии продолжительность жизни одна из самых высоких в Европе, но курительные кабины там есть. Аргумент не имеет отношения к предлагаемым изменениям", - сказал Боярский.

Вместе с тем депутат предложил приравнять к сигаретам системы нагревания табака, которые сейчас свободно используются как в общественных местах, так и в аэропортах - для их курения отведены специальные места.

Идею возврата кабинок для курения поддержал комитет по здравоохранению, представитель комитета отметил, что поправки позволят оградить некурящих граждан от "несанкционированных" курильщиков. "Мнение комитета: пусть уж лучше курильщики курят в помещениях, где собираются такие же граждане. Это ограничит воздействие табака на некурящих", - сказал член комитета Евгений Касьяненко.

В стране помимо курильщиков есть наркоманы, напомнил депутат Николай Коломейцев, и в некоторых странах существуют комнаты для наркоманов, где они могу принимать запрещенные вещества. "Может быть вы и такие комнаты предложите сделать? Табак используется для привыкания к легким наркотикам, вы провоцируете опасное дело", - возмутился он. Депутатов удивило, что Минздрав и профильный комитет изменили свое отношение к проекту, они увидели в этом усилия табачного лобби. К слову, ни одной табачной фабрики, которая принадлежит российским собственникам, в стране нет.

"Обосновывать необходимость принятия закона - значит, идти на поводу у табачной мафии. Я помню, как с нами боролась пивная мафия, они напрямую угрожали депутатам, предлагали огромные деньги, лишь бы мы разрешили продолжать спаивать народ. Как можно говорить о том, что вы проектом защищаете некурящих, борясь с дымом в туалетах? Откуда у вас такая информация? Я ни разу не был в этом туалете, у нас же VIP-зона и там всегда чисто и хорошо. У вас другие туалеты", - выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он заявил, что запрет на курение привел к сокращению количества курящих в стране - люди отвыкают, сейчас количество курильщиков может увеличиться.

Однако большинство депутатов поддержали инициативу. Депутат Елена Драпеко предложила распространить практику и на железнодорожные вокзалы. По закону, курить можно лишь на расстоянии 15 метров от объекта. "И это в стране, где, чтобы доехать из одной точки до другой, нужно несколько суток. Несколько суток человек должен воздерживаться от курения, потому что, даже выйдя на перрон, у поезда курить он не имеет права. В стране, где только официальным данным 29 млн курящих, делать вид, что их права ничего не значат - ханжество", - сказала депутат. Боярский в ответ пообещал остановиться на аэропортах, так как только из "чистой зоны" аэропортов нельзя выйти на перекур без риска опоздать на рейс.

Принятие проекта обеспечили "единороссы", которые консолидированно проголосовали "за". Это закон о чистом воздухе, заявил с трибуны Сергей Неверов. Ярым противникам закона из числа коллег он напомнил, что VIP-залы, через которые они летают, в нарушение закона оборудованы местами для курения. "Бороться нужно с курением, как с явлением. Должны быть адекватные программы избавления от зависимости. В 90-е годы целое поколение стало жертвой рекламы, и Владимир Вольфович тоже приложил к этому руку, начали выпускаться сигареты "Жириновский", - сказал он. Неверов отметил, что ко второму чтению необходимо внести поправки, приравнивающие электронные сигареты и другие системы для курения к табаку.

"За" проект проголосовали 327 из 410 присутствовавших депутатов.