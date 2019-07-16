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Политика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о "деле Астахова": когда появится решение суда - тогда и будем разговаривать

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал судебный процесс над экс-главой Каменска-Уральского Михаилом Астаховым, который возглавлял Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области.

Астахов, напомним, обвиняется в получении крупной взятки.

Как рассказал Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, глава Южного управленческого округа признал свою вину.

совещание по реформе МСУ, Александр Якоб, Михаил Астахов(2015)|Фото: Накануне.RU

"Но когда появится решение суда - тогда и будем разговаривать. Запас управленческих кадров есть, и, поверьте, если его надо будет уволить, то замену найдем. А главы управленческих округов - это важный элемент контроля в совместной работе с муниципальной властью", - заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что подследственный Михаил Астахов стал самым богатым среди управляющих округами.

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Куйвашев о "деле Астахова": когда появится решение суда - тогда и будем разговаривать

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Теги: Куйвашев, Астахов, суд, процесс



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