07 Августа 2020
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Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор прокомментировал слухи о переводе в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной итогам "Иннопрома", ответил на вопрос о возможной смене места работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Главу региона попросили "развеять слухи о переводе в Москву". По некоторым данным, Куйвашев может возглавить Росавтодор.

"Даже не слышал, что меня куда-то отправляют. Наверное, такие слухи одни запускают для чего-то, а кому-то просто делать нечего", - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

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Свердловский губернатор прокомментировал слухи о переводе в Москву

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Теги: Евгений Куйвашев, иннопром



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