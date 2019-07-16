Свердловский губернатор прокомментировал слухи о переводе в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной итогам "Иннопрома", ответил на вопрос о возможной смене места работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Главу региона попросили "развеять слухи о переводе в Москву". По некоторым данным, Куйвашев может возглавить Росавтодор.

"Даже не слышал, что меня куда-то отправляют. Наверное, такие слухи одни запускают для чего-то, а кому-то просто делать нечего", - отметил губернатор.