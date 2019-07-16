УАЗ показал первое фото Patriot с автоматической коробкой передач

Ульяновский автомобильный завод в Instagram опубликовал фото салона Patriot с автоматической коробкой передач.

"Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?" – подписали снимок авторы официального аккаунта УАЗ. Внимательные пользователи заметили, что у внедорожника всего две педали, а значит – это"автомат".

Пока цены на автоматический Patriot УАЗ не озвучивал. Motor.ru предполагает, что автоматическая коробка обойдется в дополнительные 60-100 тыс. руб.

Автоматическая трансмиссия на "Патриоте" будет шестиступенчатой, от французской компании Punch Powerglide. Двигатель на таких автомобилях будет объемом 2,7 литра, в 150 лошадиных сил.