Детский омбудсмен Прикамья посетила защитницу пермской железной дороги после жалоб в органы опеки

Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова посетила пермскую активистку, защитницу железной дороги, лидера родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе", многодетную мать Людмилу Ёлтышеву.

Ранее Людмила Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, визит был нанесен по приглашению обеспокоенной матери, которая опасалась возможных действий органов субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия в отношении её семьи.

Обращение якобы от соседей общественницы также поступало и в адрес детского уполномоченного.

"Светлана Денисова в формате дружеской беседы разъяснила заявительнице порядок межведомственного взаимодействия государственных и иных служб в случае поступления информации о неблагополучии несовершеннолетних детей в семье, привела различные примеры из практики работы Уполномоченного", - пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

Людмиле Ёлтышевой разъяснили, что при поступлении обращения проверки проводятся всегда. Их цель - установить фактическое положение детей, обеспечить их благополучие, но не оказывать давление на родителей по мотивам, не связанным с родительскими обязанностями. Общественница отметила, что после беседы с детским омбудсменом у неё стало меньше поводов для беспокойства и пояснила, что ее эмоциональная реакция на работу органов опеки была вызвана отсутствием достоверной информации о работе органов субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия.

По факту поступившего в адрес органов опеки обращения от неизвестных ей лиц женщина обратилась в полицию, поскольку считает их клеветой.

Напомним, в тексте обращения, отправленного в органы опеки, говорится, что пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников.

"Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" - написано в документе. Анонимный автор также сообщает, что младшие дети Людмилы Ёлтышевой якобы периодически ходят исцарапанные и с синяками, а родители "начали частенько проводить время на алкогольно-кальянных вечеринках общественников".

Отметим, что интернет-пользователи активно поддержали общественницу и выразили мнение, что подобная жалоба является "заказом" и "провокацией".

Добавим, что лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" Людмила Ёлтышева прославилась в Перми как защитница ж/д сообщения по Горнозаводской ветке на участке от Пермь I до Пермь II. Напомним, железную дорогу разберут ради освоения земли и расширения набережной.