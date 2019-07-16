Деревню Универсиады с ВИЗа решено перенести в Кольцово. Куйвашев рассказал, как это повлияет на проект новой ветки метро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" встретился с журналистами, чтобы подвести итоги десятой Международной промышленной выставки Иннопром-2019 и рассказать о перспективах конгрессно-выставочной деятельности в регионе.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, глава региона напомнил, что на прошлой неделе здесь прошли Иннопром, глобальный саммит GMIS, который 9 июля посетил президент. Глава государства также пообщался со студентами и учёной общественностью в УрФУ, ему показали варианты обустройства Универсиады, и он высоко оценил тот, который в Кольцово.

"Мы пообещали провести на самом высоком уровне это яркое спортивное событие, - заявил губернатор. - О площадке для Универсиады могу рассказать пока в общих чертах, а детально оргкомитету мероприятия представим проект в декабре. Основные центры проведения мероприятий сосредоточатся в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме, всего будет 18 основных площадок, при необходимости появятся и дополнительные для тренировок. Объем работ большой, но есть хорошее наследие ЧМ-2018".

По его словам, предстоит построить Дворец спорта с гребным каналом, "не как в Крылатском, а для слалома", и многофункциональную Ледовую арену УГМК. Остальные объекты на стадии строительства или в детальной проработке.

"Что касается деревни, будущих кампусов, то ВИЗ-Правобережный рассматривать не стали, так как придётся изымать много земель, в том числе садовых участков. Поэтому решили сосредоточиться в районе Кольцово. Провели массу консультаций, здесь земля в госсобственности, подведены инженерные сети. С точки зрения скорости строительства и снижения рисков это место оказалось предпочтительнее. А наследие Универсиады останется наряду, конечно, со спортивными результатами", - пояснил губернатор.

На вопрос о перспективах развития правобережного ВИЗа и строительстве второй ветки метро, анонсированной к Универсиаде, Куйвашев ответил, что "Универсиада нужна не из-за метро".

По его словам, завершение Универсиады совпадёт с Днём города Екатеринбурга. "Программа к юбилею предполагает освоить 50 млрд руб, это серьёзные вложения, позволяющие ввести в городской оборот и ВИЗ-Правобережный. Что касается метро, то деньги на проектирование из местного бюджета выделены, поддержку в федеральном центре мы получили на уровне Правительства РФ. Будет проект - можно говорить о софинансировании", - отметил губернатор.