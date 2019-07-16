07 Августа 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО В России За рубежом
(2019) | Фото: Накануне.RU

"Все говорит о том, что выставка востребована": Куйвашев дал оценку прошедшему в Екатеринбурге "Иннопрому"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал свою оценку международной выставке "Иннопром-2019", которая прошла на минувшей неделе в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

"Моя оценка выставки "Иннопром" субъективная, но мне показалось, что внутренняя конкуренция, о которой можно судить по стендам, приносит свои плоды. Отмечу, что впервые было представлено 14 национальных экспозиций различными странами - они через "Иннопром" продвигали свои лучшие предприятия, и российские предприятия не отставали. Все это говорит о том, что выставка востребована. И президент дал высокую оценку нашему "Иннопрому", - отметил Куйвашев.

Напомним, также сегодня свердловский губернатор подвел итоги визита Владимира Путина в Екатеринбург.

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"Все говорит о том, что выставка востребована": Куйвашев дал оценку прошедшему в Екатеринбурге "Иннопрому"

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Теги: Куйвашев, Иннопром, выставка, Екатеринбург



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