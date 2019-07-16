Офисные работники в Москве массово отравились едой из автоматов
В шести округах Москвы 28 человек обратились к врачам с отравлением едой из вендинговых автоматов в офисах.
17 человек госпитализированы. Предварительный диагноз госпитализированных – сальмонеллез, сообщили Накануне.RU в столичном управлении Роспотребнадзора.
Установлено, что офисные работники из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов бренда Healthy food.
Специалисты проверили цех по производству продукции (ООО "Хэлфи Фуд Продакшен"). Выяснилось, что на части упаковок применили авансовую маркировку и неправомерно установили пролонгированные сроки годности. Цех опечатали.
Ранее более 30 человек отравились после употребления шавермы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, которые регулярно питались в кафе.
Специалистами были выявлены грубые нарушения законодательства при организации питания. В пробе чесночного соуса, который входил в состав шавермы, обнаружена сальмонелла.