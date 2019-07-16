Офисные работники в Москве массово отравились едой из автоматов

В шести округах Москвы 28 человек обратились к врачам с отравлением едой из вендинговых автоматов в офисах.

17 человек госпитализированы. Предварительный диагноз госпитализированных – сальмонеллез, сообщили Накануне.RU в столичном управлении Роспотребнадзора.

Установлено, что офисные работники из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов бренда Healthy food.

Специалисты проверили цех по производству продукции (ООО "Хэлфи Фуд Продакшен"). Выяснилось, что на части упаковок применили авансовую маркировку и неправомерно установили пролонгированные сроки годности. Цех опечатали.

Ранее более 30 человек отравились после употребления шавермы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, которые регулярно питались в кафе.

Специалистами были выявлены грубые нарушения законодательства при организации питания. В пробе чесночного соуса, который входил в состав шавермы, обнаружена сальмонелла.