07 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
вендинговые автоматы, автоматы со сладостями, школьники (2016) | Фото: nur.kz

Офисные работники в Москве массово отравились едой из автоматов

В шести округах Москвы 28 человек обратились к врачам с отравлением едой из вендинговых автоматов в офисах.

17 человек госпитализированы. Предварительный диагноз госпитализированных – сальмонеллез, сообщили Накануне.RU в столичном управлении Роспотребнадзора.

Установлено, что офисные работники из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов бренда Healthy food.

Специалисты проверили цех по производству продукции (ООО "Хэлфи Фуд Продакшен"). Выяснилось, что на части упаковок применили авансовую маркировку и неправомерно установили пролонгированные сроки годности. Цех опечатали.

Ранее более 30 человек отравились после употребления шавермы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, которые регулярно питались в кафе.

Специалистами были выявлены грубые нарушения законодательства при организации питания. В пробе чесночного соуса, который входил в состав шавермы, обнаружена сальмонелла.

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Офисные работники в Москве массово отравились едой из автоматов

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Теги: автоматы, москва, отравление



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