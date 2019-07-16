07 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
утонул, ребенок (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале бьют тревогу: за неделю в регионе утонули шесть детей

Всего за неделю - с 8 по 15 июля - в Челябинской области из-за невнимательности взрослых утонули шесть детей от 9 до 17 лет.

Большинство таких трагедий происходит при отсутствии внимания взрослых за детьми, находящимися в воде, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Также дети тонули там, где купание официально запрещено.

Следователи предлагают местным органам власти промониторить подобные несанкционированные пляжи, установить соответствующие таблички, а на наиболее опасных участках сделать ограждение.

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На Южном Урале бьют тревогу: за неделю в регионе утонули шесть детей

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Теги: дети, утонули, ребенок, Челябинск, СК, пляжи



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