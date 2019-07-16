Закон о квотировании выбросов принят во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 российских городах, передает корреспондент Накануне.RU.

В список территорий вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в этих городских округах должны пройти до 1 мая 2020 г. К ноябрь следующего года планируется утвердить перечень квотируемых объектов и объем компенсационных мероприятий для каждой территории городского округа. В полную силу закон заработает с весны 2021 г., когда будут изменены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Указ снизить на 20% количество выбросов в крупных промышленных городах дал президент России Владимир Путин. Как сообщало Накануне.RU, по предварительным планам, в Нижнем Тагиле к 2024 г. выбросы снизятся более, чем на 18%, следует из региональной программы - на 25 тыс. т, в Челябинске количество вредных веществ уменьшится на 38,8%, в Магнитогорске - 20,1%.