В Челябинске упавшее от ветра дерево убило пожилую женщину

В Челябинске упавшее от ветра дерево убило пожилую женщину.

70-летняя пенсионерка умерла в больнице ночью 15 июля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Женщина получила травмы головы и тела. ЧП произошло одного из домов Курчатовского района города.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кургане 15 июля сгнившее дерево упало с территории детского сада на тротуар и чуть не придавило семью с двумя детьми.