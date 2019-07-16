07 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Главный гей России Николай Алексеев (2017) | Фото: vk.com

11 городов Югры отказали в согласовании гей-парадов

Города Югры ответили отказом на согласование гей-парадов. Документы ранее подал ЛГБТ-активист Николай Алексеев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее он, решив провести гей-парады в городах округа, подал соответствующие документы в мэрии Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Покачи,Лангепаса, Когалыма, Сургута, Белого Яра, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Пойковского. В частности, обращаясь в администрацию Когалыма, Алексеев говорил, что "хочет видеть мэром гей-столицы России Сергея Собянина", который возглавлял город в 1991-93 годах.

Алексеев написал у себя "ВКонтакте", что все 11 городов не стали согласовывать шествия. Все отказы в экстренном порядке обжалованы в местных судах, а дела могут дойти до Европейского Суда по правам человека, отметил активист.

Добавим, ранее Алексеев предлагал сделать российской гей-столицей Новый Уренгой. Тогда депутат окружного парламента Иван Вершинин напомнил активисту, что в тот момент в газовой столице было минус 40, и "жители города очень далеки от повестки, заявленной столичным гостем". Позже аналогичную позицию выразила мэрия. Помимо этого Алексеев и его последователи заявляли о желании провести гей-парады в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Ханты-Мансийске, Салехарде. Власти не согласовывали шествия

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11 городов Югры отказали в согласовании гей-парадов

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Теги: Николай Алексеев, гей-столица, гей-парад



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