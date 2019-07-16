Свердловские парламентарии разработали для себя правила депутатской этики

В Законодательном собрании Свердловской области разработаны документы о депутатской этике парламентариев. Об этом заявила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

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По ее словам, правила депутатской этики позволят исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к законодательному органу и друг к другу.

"Блок состоит из трех документов: постановлений Законодательного собрания с правилами депутатской этики и о внесении изменений в регламент Законодательного собрания, а также законопроекта о внесении изменений в статью 26 областного закона "О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области", - пояснила Бабушкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, профильный комитет – по вопросам законодательства и общественной безопасности – будет рассматривать данные документы на заседании 22 июля.

Напомним, недавно председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о хамстве в "Единой России". Однако эксперты выразили мнение, что хамство властей было и раньше, просто сейчас изменилось его восприятие обществом.