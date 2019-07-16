07 Августа 2020
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Общество В России
Джереми Микс Хлоя Грин новорожденный младенец (2018) | Фото:instagram.com/jmeeksofficial

В России появится ГОСТ для фотографирования новорожденных

Росстандарт разработал ГОСТ для фотографов, проводящих фотосессии с младенцами. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщает РБК.

ГОСТ коснется фотосессий младенцев в студиях, дома, в парках или других местах. Отмечается, что стандарт не относится к фотосессии во время родов. Новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней.

Заказывать фотосессии смогут только родители или законные представители младенца, которые должны будут дать письменное согласие на фотосъемку и обработку данных. Съемка должна проходить в присутствии родителей ребенка, при этом фотографу необходимо следить, чтобы он младенец не оставался без их присмотра.

Оборудование, используемое во время съемок, не должно вредить ребенку. Помещение должно проветриваться и кварцеваться после каждой сессии. Все предметы для съемки (например, игрушки или качели) должны быть гипоаллергенными. Температура воздуха в фотостудии должна быть не ниже плюс 22 градусов, а влажность — 50–70%.

Сам фотограф должен быть старше 18 лет без судимости, иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. Также ему необходимо иметь при себе паспорт и личную медкнижку.

Кроме того, фотографировать младенцев нельзя будет людям с психическими расстройствами, заболеваниями кожи, нарушением координации движений, проблемами со зрением, а также гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. Также съемку запрещено проводить людям, имеющим пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.

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В России появится ГОСТ для фотографирования новорожденных

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Теги: гост, фотограф, фотосессия, новорожденный



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