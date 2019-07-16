В Магнитогорске ждут Владимира Путина

Магнитогорск 19 июля может посетить президент России Владимир Путин. Информация о визите главы государства в город металлургов появилась в нескольких телеграм-каналах и СМИ.

"Говорят, что на день металлурга Президент приедет в Магнитогорск", - пишет ТГ-канал "Незыгарь Brief".

Ожидается, что Владимир Путин откроет аглофабрику ММК и побывает у дома №164 на проспекте Карла Маркса, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

Отметим, что 19 июля в Магнитогорске планируется ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга. Для горожан выступит пилотажная группа "Стрижи", а также звезды эстрады Наташа Королева и музыкальный коллектив "7Б".