Прокуратуру просят проверить факты массовой гибели пчел в регионах

Депутаты Госдумы просят прокуратуру проверить факты массовой гибели пчел и использования контрафактных химикатов.

Вопрос обсуждался на площадке комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В мероприятии принимали участие пчеловоды и фермеры из разных российских регионов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что данная тема поднималась в СМИ, так как во многих регионах страны были зафиксированы случаи массовой гибели пчел.

Отметим, такое происходило в Алтайском крае, Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.

Кроме того, известно, что в Башкортостане 50 жителей Стерлитамаксого района написали заявление в прокуратуру о массовой гибели пчел из-за действий сельхозпроизводителей.

Причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.

"Возникает вопрос, а что это за химикаты, от которых все вокруг умирает?", - отметил депутат. Есть информация, добавил он, что гибнут не только пчелы, но птицы.

"Заверения, что они безвредны – меня смущают и возвращает к прошлому, когда в свое время вредных насекомых опрыскивали ДДТ. Потом он был запрещен во всем мире, было признано, что он не разлагается и накапливается в организмах и является причиной раковых заболеваний и т.д.", - заявил Николаев.

При этом, по мнению экспертов, проблема более масштабна. При опрыскивании полей нарушается технология. Химикаты попадают в почву, появляются на ягодах и грибах, уже зафиксированы отравления людей.

В ГД предлагают наладить контроль за оборотом и использованием химикатов, которыми опыляют поля от вредителей, а также наладить всю цепочку контроля в этой отрасли.