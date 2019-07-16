Прокуратуру просят проверить факты массовой гибели пчел в регионах

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО В России Липецкая область
пчела, пчелы, соты (2018) | Фото:

Прокуратуру просят проверить факты массовой гибели пчел в регионах

Депутаты Госдумы просят прокуратуру проверить факты массовой гибели пчел и использования контрафактных химикатов.

Вопрос обсуждался на площадке комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В мероприятии принимали участие пчеловоды и фермеры из разных российских регионов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что данная тема поднималась в СМИ, так как во многих регионах страны были зафиксированы случаи массовой гибели пчел.

Отметим, такое происходило в Алтайском крае, Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.

Кроме того, известно, что в Башкортостане 50 жителей Стерлитамаксого района написали заявление в прокуратуру о массовой гибели пчел из-за действий сельхозпроизводителей.

Причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.

"Возникает вопрос, а что это за химикаты, от которых все вокруг умирает?", - отметил депутат. Есть информация, добавил он, что гибнут не только пчелы, но птицы.

"Заверения, что они безвредны – меня смущают и возвращает к прошлому, когда в свое время вредных насекомых опрыскивали ДДТ. Потом он был запрещен во всем мире, было признано, что он не разлагается и накапливается в организмах и является причиной раковых заболеваний и т.д.", - заявил Николаев.

При этом, по мнению экспертов, проблема более масштабна. При опрыскивании полей нарушается технология. Химикаты попадают в почву, появляются на ягодах и грибах, уже зафиксированы отравления людей.

В ГД предлагают наладить контроль за оборотом и использованием химикатов, которыми опыляют поля от вредителей, а также наладить всю цепочку контроля в этой отрасли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратуру просят проверить факты массовой гибели пчел в регионах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гибель пчел, химикаты, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров